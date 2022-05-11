В полку Национальной гвардии Украины "Азов", который защищает Мариуполь, убеждены в существовании возможности военным способом деблокировать завод "Азовсталь" и спасти оттуда украинских бойцов.

Об этом сообщил представитель "Азова" Илья Самойленко в интервью "Sky News".

"Это возможно (сделать - Ред.) военным путем, и это возможно политическим путем. Мы можем сказать вам, как это сделать военным образом, но, конечно, такие операции - это секретная информация. Большинство людей, которые сидят во властных кабинетах в Украине, преимущественно плохо понимают ситуацию, с нашей точки зрения реальность другая", - заявил Самойленко.

По его словам, поражение защитников "Мариуполя" грозит катастрофическими последствиями для всей Украины.

Также Самойленко добавил, что бойцы все же пытаются "канализировать усилия для наилучших вариантов и последствий" в этой ситуации.

Напомним, накануне в "Азове" заявили, что на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе не осталось гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявлял, что разблокирование Мариуполя больше невозможно.

Между тем, недавно экс-командир "Азова" заявил, что военные готовят операцию по деблокаде Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.