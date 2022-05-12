Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский обратился к Илону Маску. Он попросил помочь вывести его подразделение из "Азовстали" в другую страну, то есть провести процедуру "экстракшн".

Об этом Волынский написал в Twitter.

"Говорят, вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом друг с другом, так как я живу там, где практически невозможно выжить. Помогите нам выйти из "Азовстали" в страну-посредника. Если не вы, то кто? Дайте подсказку", - написал "Волына".

Напомним, в Минобороны считают, что "Азовсталь" пока невозможно деблокировать военным путем.

Также мы писали о том, что Украина хочет вывезти военных из "Азовстали" с помощью третьей страны.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, российская сторона не соглашается на процедуру "экстракшн".

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях 11 мая.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.