С "Азовстали" эвакуировали уже всех гражданских, о которых было известно, и там остались только военные.

Об этом заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил CNN.

"Если вы говорите о самом заводе "Азовсталь", то гражданские лица, о которых мы знали, гражданские лица, которые были с нами, гражданские лица, о которых мы заботились, их с нами нет. Им удалось покинуть завод. Но я не могу сказать вам наверняка, может быть, есть кто-то еще дальше на территории, потому что ни одна международная организация в какой-либо момент не приезжала и не имела доступа, чтобы приехать и оценить ситуацию", — сказал Паламарь.

Ранее Верещук заявила об отсутствии договоренностей по эвакуации украинских военных с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.