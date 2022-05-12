В "Азове" заявили, что с комбината "Азовсталь" эвакуировали всех гражданских, о которых было известно
С "Азовстали" эвакуировали уже всех гражданских, о которых было известно, и там остались только военные.
Об этом заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил CNN.
"Если вы говорите о самом заводе "Азовсталь", то гражданские лица, о которых мы знали, гражданские лица, которые были с нами, гражданские лица, о которых мы заботились, их с нами нет. Им удалось покинуть завод. Но я не могу сказать вам наверняка, может быть, есть кто-то еще дальше на территории, потому что ни одна международная организация в какой-либо момент не приезжала и не имела доступа, чтобы приехать и оценить ситуацию", — сказал Паламарь.
Ранее Верещук заявила об отсутствии договоренностей по эвакуации украинских военных с "Азовстали".
Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.