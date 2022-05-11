При обороне мариупольского завода "Азовсталь" 8 мая погиб чемпион Киева по боксу Артем Моша.

Об этом написала в Facebook мать бойца Ирина Егорченко.

"08.05.2022. В "Азовстали" погиб мой сын. Моша Артем Сергеевич. Он ушел в вечность и находится в вечных обителях. Божьи руки - это единственное место, куда я могу отпустить своего сына. Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, сражался... Ты был очень хорошим сыном. Увидимся сынок, на небесах. Мама, которая любит и ждет встречи. Мы увидимся. Спасибо за мирное небо", - написала Егорченко.

Спортсмен служил в Вооруженных силах Украины и в последние дни находился на территории завода "Азовсталь".

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.