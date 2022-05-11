В Украине впервые рассказали о потерях в Национальной гвардии Украины. По официальным данным, с начала войны погибли 501 нацгвардейцев и еще 1697 получили травмы или ранения.

Об этом на брифинге сообщил начальник оперативного управления штаба главного управления Национальной гвардии Украины Алексей Надточий.

Отметим, что в Национальной гвардии Украины состоит примерно до 60 000 человек, из них 52 000 военнослужащих.

Ранее мы писали, что в Мариуполе погибли десятки тысяч мирных жителей.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.