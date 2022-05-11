Утром в среду, 11 мая, российские войска обстреляли Черниговскую область из минометов. Атака была совершена с территории РФ.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус Telegram-канале.

В связи с обстрелами он обратился, в первую очередь, к жителям приграничных районов области и призвал к осторожности.

Также Чаус призвал всех жителей Черниговской области немедленно прятаться в укрытие при объявлении воздушной тревоги.

Напомним, вчера войска России обстреляли пограничные районы Сумской и Черниговской областей.

Также об обстреле приграничных территорий Черниговской области из минометов сообщалось в прошлом месяце.

Также сообщалось, что в Сумской и Черниговской областях запретили приближаться к границе ближе чем на 1 км днем и на 20 км - ночью.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

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