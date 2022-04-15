В течение дня пограничные территории Черниговской области были несколько раз обстреляны со стороны России.

Об этом сообщает в Facebook Госпогранслужба.

"В 8.25 и в 9.00 с территории России зафиксирован минометный обстрел местности прилегающей к государственной границе Украины в районе населенного пункта Сеньковка: 13 выстрелов произведено с вражеской территории.

В течение дня обстрелы продолжились. 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпустили с территории России после обеда сегодня. Пострадавших пограничников и местного населения нет", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Ранее мы писали, что под Черниговом российские военные попали ракетой в частный дом.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.