Вечером во вторник, 10 мая, войска РФ выпустили две ракеты по территории Шосткинского района Сумской области.

Об сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram-канале.

Ракеты выпустили с самолета. По словам Живицкого, в результате вчерашних ракетных ударов по Сумской области значительные разрушения зафиксировали в пгт Воронеж. К счастью, среди мирных граждан раненых и жертв нет.

Напомним, около 19:00 вчера вражеские самолеты дважды ударили неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумщины. Также под удар попала и Черниговская область.

Ранее мы писали, что войска РФ обстреляли Сумскую область из "Градов" и с вертолета. В результате, была повреждена школа и другие объекты инфраструктуры.

Также сообщалось, что 9 мая войска РФ обстреляли из артиллерии Сумскую область. Прилеты были по Хотинской громаде, однако разрушений и жертв не было.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.