Войска РФ выпустили две ракеты по Сумской области. Фото последствий обстрела
Вечером во вторник, 10 мая, войска РФ выпустили две ракеты по территории Шосткинского района Сумской области.
Об сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram-канале.
Ракеты выпустили с самолета. По словам Живицкого, в результате вчерашних ракетных ударов по Сумской области значительные разрушения зафиксировали в пгт Воронеж. К счастью, среди мирных граждан раненых и жертв нет.
Напомним, около 19:00 вчера вражеские самолеты дважды ударили неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумщины. Также под удар попала и Черниговская область.
Ранее мы писали, что войска РФ обстреляли Сумскую область из "Градов" и с вертолета. В результате, была повреждена школа и другие объекты инфраструктуры.
Также сообщалось, что 9 мая войска РФ обстреляли из артиллерии Сумскую область. Прилеты были по Хотинской громаде, однако разрушений и жертв не было.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.
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