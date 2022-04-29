Госпогранслужба запретила гражданам в Сумской и Черниговской областях приближаться к границе ближе, чем на 1 км днем и на 20 км ночью.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сказал в эфире национального телемарафона

"Каждая охрана государственной границы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано по Сумской области и сейчас документируется по Черниговской области, когда гражданам запрещено пребывать возле границы на территории местности около 1 км, кроме населенных пунктов. На территории местности приграничных контролируемых районов до 20 км будет запрещено перемещение в ночное время, находиться в лесополосе или с целью отдыха, осуществлять какие-либо работы, кроме ряда предприятий по предварительному согласованию с пограничниками", - сказал он.

Напомним, ранее в Чернигове потребовали соблюдать светомаскировку и пригрозили отключать электричество нарушителям.

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