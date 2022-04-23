Черниговская областная военная администрация предупредила жителей Чернигова и области, что в условиях войны необходимо строго соблюдать светомаскировку.

"Чернигов, Нежин, Прилуки и все другие населенные пункты находятся под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов. Яркий свет в темный период суток на многоэтажках является удобным ориентиром для вражеских наводчиков и летчиков", - говорится в сообщении.

В областной военной администрации предупредили, что пользоваться в темное время суток можно только слабым светом - фонариками, неяркими настольными лампами. Причем использовать их можно только при полном затемнении окон не пропускающими свет шторами или другими материалами.

"Оперативное командование "Север" и Черниговская областная военная государственная администрация требуют безусловного соблюдения светомаскировки. В случае нарушения этого правила многоквартирные дома и улицы будут принудительно отключены от электроснабжения", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Чернігівська ОДА

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