Секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" рассказал, что для восстановления города нужны миллиарды гривен, а без поддержки государства Чернигов не справится.

"Бюджет развития Чернигова до войны — 500-600 миллионов гривен в год. Понятно, что сейчас это ноль. Город самостоятельно не может ни финансово, ни юридически решить вопрос возвращения людей домой, потому что это обязанности ОВА. Мы ожидаем ответ от государства: когда, в каком объёме люди на деблокированных территориях смогут вернуться в свои жилища или получить какие-то средства на временное проживание? Как получают временно перемещённые лица, которые переехали на Западную Украину. Там государство компенсирует и помогает людям с оплатой коммунальных услуг", — сказал Ломако.

По его словам, у Чернигова долгов за прошлый год больше, чем средств на счету, поэтому город не может из бюджета перекрыть нужды коммунальных предприятий, чтобы они нормально функционировали.

"На уровне города приняли решение отменить плату за коммунальные услуги за март и апрель, но только за городские: вода, вывоз мусора и уборка подъездов, территорий. Раньше весь бюджет коммунальных предприятий они получали из тарифов. А сейчас тарифы люди не платят, оборотных средств нет, но люди работали. Все горожане признают, что коммунальщики — это герои, которые под обстрелами развозили воду, вывозили мусор, им нужно зарплату платить", — сказал Александр Ломако.

Он добавил, что мэр Чернигова разговаривал с руководством страны о компенсации этих трат, но пока никакого решения на уровне государства нет.

"Этот вопрос обсуждают. В Чернигове сейчас нет бюджетных поступлений, у нас не работают предприятия, не восстановился малый и средний бизнес. У мэра был разговор с президентом Владимиром Зеленским, в первые дни после того, как Чернигов был деблокирован. Президент пожал руку мэру и пообещал, что не оставит Чернигов один на один с бедой, поэтому мы надеемся, что Чернигов получит поддержку государства", — отметил он.



По словам Ломако, если поддержки не будет, Чернигов может лишиться перспектив развития.

"Нужно помогать предпринимателям с возобновлением их оборудования, помогать с дешевыми кредитами, с оборотными средствами. Без этого такие города, как Чернигов, будут через полгода со значительно меньшим населением, чем было до войны, и без перспектив развития", — сказал Ломако.

Кроме того, секретарь Черниговского горсовета рассказал, что в Чернигове уничтожено приблизительно 50% всего жилого фонда и людям фактически некуда возвращаться.

"В результате обстрелов оккупантов и попаданий их снарядов в Чернигове пострадал 101 дом, то есть, уничтожено приблизительно 9500 квартир. Они не пригодны для жизни. Приблизительно в 35% жилого фонда снаряды или обстрелы были совсем рядом, а это значит, что в некоторых домах могут быть выбиты окна и повреждены коммуникации. И это не считая частного сектора, который тоже очень сильно пострадал. Люди не могут туда вернуться или возвращаются и живут без окон", — рассказал секретарь Черниговского горсовета.

Кроме этого, в Чернигове до сих пор не запустили общественный транспорт, поэтому людям проблематично добраться в магазин или на работу.

"У нас в городе уничтожено приблизительно половина всей контактной сети и десяток троллейбусных опор. Соотвественно, троллейбусное соединение мы возобновить не можем, но автобусы мы пытаемся запустить. До войны у нас в городе было приблизительно 250 автобусов на маршруты, а сейчас в живых осталось 70. Мы из этих 70 пытаемся сделать девясил маршрутов общественного транспорта, чтобы люди могли доехать в центр. Но есть проблема. Частные компании не имеют возможности заправить транспорт, им нужны оборотные средства, чтобы какое-то время поездить и собрать деньги на следующую заправку. Поэтому у людей есть проблема доехать в тот же магазин или на работу. Но думаю, что на протяжении недель мы эту проблему решим", — сказал Александр Ломако.

Также по его словам, в Чернигове восстановили свет в большей части города, а вот с водой есть проблемы.

"Вода есть не во всех районах, не на всех этажах и небольшой напор, потому что очень много порывов. Как только наш Водоканал увеличивает напор — у нас может в день быть до 150 порывов. Понятно, что ни средств, ни человеческих возможностей исправить их нет. Эта проблема возникла в результате бомбардировок, потому что все коммуникации под землей. Соответственно, каждая бомба — это как землетрясение. Сейчас Водоканал работает, чтобы устранить проблему и постепенно возобновить водоснабжение", — сообщил он.

Он добавил, что большинство магазинов в Чернигове работает, в ассортименте есть все необходимые базовые продукты.

"У нас есть также несколько точек, где можно купить кофе на вынос. В некоторых можно даже посидеть, но кроме кофе, там ничего нет. Есть также сеть пиццерий, которые продают на вынос пиццу и бульон. У них главная цель, чтобы люди, которые там работают, могли заработать какие-то деньги. Ни о какой прибыли речи не идёт, потому что людей мало. В основном в очереди представители правоохранительных органов, потому что они получают зарплату и могут купить пиццу или кофе", — рассказал Ломако.

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