В Чернигове отменили плату за услуги водоснабжения, вывоза мусора и квартплаты за два прошедших месяца - март и апрель. Соответствующее решение принял исполком города.

Об этом сообщает "Общественное Чернигов".

В мае к этому вопросу могут вернуться снова, в зависимости от ситуации с боевыми действиями.

Речь идет о тарифах, которые взимают коммунальные предприятия города. Мэр Владислав Атрошенко попросил принять аналогичные решения управляющих ОСМД и ОЖСК.

А вот на отмену тарифа за газ и электроэнергию городская власть не может. А поставщиков тепла – ТЭЦ и "Облтеплокомэнерго" – попросили до 25 апреля сформировать свои предложения к оплате за предоставленные услуги.

Ранее мэр Чернигова назвал сроки восстановления разрушенного армией России древнего города.

"Страна" публиковала репортаж, как Чернигов пережил войну. Репортаж "Страны".

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.