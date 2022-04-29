Из российского села Городище по территории Сумской области сегодня утром выпустили более 30 минометных снарядов. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Снаряды упали между селами Шосткинского района.

"В одном случае враг гатил по раздорожью между тремя селами Шосткинского района Сумской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время второго обстрела мины разрывались на окраине одного из этих сел.

Напомним, в Сумской области из-за российских обстрелов ввели дополнительные ограничения.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.