Утром в среду, 11 мая, войска РФ нанесли ракетные удары по Славянску Донецкой области. Попадание пришлось по двум микрорайонам города.

Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"Холодное и не очень доброе утро выдалось сегодня для Славянска. Город подвергся рано утром ракетному удару. Пострадали два микрорайона. Без жертв. Степень разрушений уточняется", - сообщил Лях.

Напомним, 9 мая мэр Славянска сообщил о прилетах по центру города.

Также мы писали о том, что несколько дней назад Генштаб ВСУ сообщал, что войска РФ готовят наступление на Славянск, Лисичанск и Авдеевку.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.