Мэр Славянска сообщил о прилетах по центру города
В понедельник, 9 мая, оккупанты снова обстреляли город Славянск, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Об этом на Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.
"Приветствие" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", - говорится в сообщении.
Он призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и напомнил о том, что нельзя размещать в сети видео и фото обстрелов.
Скриншот: Facebook/Вадим Лях
Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.