Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить войну в Украине, а также добавил, что Альянс будет и дальше помогать нашей стране защищаться.

Об этом он сказал в интервью Die Welt.

"Я еще раз призываю президента Путина 9 мая немедленно прекратить войну, вывести свои войска из Украины и начать мирные переговоры. Мы твердо стоим на стороне Украины и будем помогать стране отстаивать свое право на самооборону", - заявил генсек.

Столтенберг отметил, что ранее РФ регулярно использовала дату 9 мая для "распространения лжи о Западе и критике НАТО".

Ранее генсек НАТО заявлял о том, что война в Украине может длиться месяцами или даже годами, и призвал быть готовыми к долгосрочной перспективе.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.