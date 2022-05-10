Россияне в четвёртый раз ударили по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на данные оперативного командования "Юг".

"По Одесской области снова направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман , - говорится в сообщении.

26 апреля по мосту был нанесен первый ракетный удар с последующим повреждением этого моста. При этом одесский губернатор связал удар с напряжением в Приднестровье.

Второй удар по этому же месту агрессор нанес 27 апреля утром. В автомобильно-железнодорожный мост через Днестровский лиман в Затоке попали две ракеты, в связи с чем движение по нему останавливали.

2 мая российские оккупанты третий раз обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман. По данным оперативного командования "Юг", российские войска атаковали Одесскую область тремя ракетами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.