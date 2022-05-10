Во вторник, 10 мая, в Донецкой области погибли трое мирных жителей - в Марьинке, Авдеевке и Калиновом. Еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил губернатор области Павел Кириленко.

"Также удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За свои преступления на украинской земле россияне будут привлечены к ответственности!" - написал Кириленко в своем Телеграм-канале.

Ранее мы писали, что российские войска ракетным ударом уничтожили Свято-Георгиевский скит Святогорской Успенской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Долина Донецкой области.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.