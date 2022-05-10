В "ДНР" заявляют о трех погибших в результате сегодняшнего обстрела Киевского района Донецка.

Ранее в Донецке сообщали о прилете в районе областной травматологической больницы и возле краеведческого музея. Судя по всему, ПВО сбило ракету.

Ранее мы писали, что в Донецке 10 мая под обстрел попал микрорайон "Текстильщик" в Кировском районе. Как сообщают в "ДНР", в результате сегодняшнего обстрела пострадал многоквартирный дом по ул. Петровского и рынок "Меркурий". Вчера в этом микрорайоне горел жилой дом, газопровод и рынок, в результате обстрела погиб подросток.

Напомним, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.