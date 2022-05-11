Деблокада Мариуполя военным путем пока не возможна.

Об этом сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр, ответив на слова представителей "Азова", что возможность решения проблемы военным путем реальна.

"Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду города военным путем, то руководство страны ее использовало бы. ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы эту ситуацию поправить", - заявила Маляр во время брифинга.

По ее словам, сейчас Мариуполь защищают ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и силы нацполиции.

"Мы должны понимать, что эта тема очень чувствительна и каждое слово может быть использовано врагом и навредить нашим защитникам", - добавила замминистра.

Также она напомнила, что при посредничестве ООН и благодаря защитникам сил обороны Мариуполя удалось эвакуировать с завода "Азовсталь" гражданских лиц.

Как сообщалось, в "Азове" ранее заявили, что деблокировать "Азовсталь" в Мариуполе военным путем возможно.

Тем временем жены бойцов "Азова" встретились с Папой Римским и попросили спасти их мужей.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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