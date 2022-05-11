Жены бойцов полка "Азов", который защищает Мариуполь, обратились с просьбой о спасении мужей к Папе Римскому Франциску. Женщины добились встречи с понтификом в Ватикане. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, жены бойцов Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк во время еженедельной общей аудиенции Папе Римскому два письма и несколько фотографий. Одно из них от предстоятеля украинской православной церкви Онуфрия, который просит президента РФ Владимира Путина отпустить бойцов "Азова". Другое письмо написали сами жены.

"Мы просим Папу и Онуфрия стать третьей стороной. Мы надеемся, что будут созданы безопасные коридоры для их эвакуации в третью страну. Папа проговорил с нами почти пять минут. Он сказал нам, что знает о ситуации, и что он будет молиться за них и что он сделает все возможное", - сказали женщины журналистам.

Напомним, в "Азове" заявили, что деблокировать "Азовсталь" в Мариуполе военным путем возможно.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.