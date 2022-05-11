Доверие к телевидению среди россиян падает, а к Telegram и соцсетям - растет. Об этом говорится в исследовании медиапотребления GroupM за март и апрель.

Если 17 марта 33% респондентов называли именно телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим, то 27 апреля так считали уже только 23% опрошенных

Сильнее доверие снизилось у живущих за пределами крупных городов: 17 марта телевидение в качестве приоритетного СМИ выбирали 34% этих респондентов, а 27 апреля - 24%. (Среди жителей Москвы и Петербурга падение с 27% до 21%).

Интернет-СМИ и официальные веб-сайты надежными источниками 17 марта называли 26% опрошенных, а 27 апреля - 23%

В целом выросло доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам - с 19% до 23%.

Сейчас через телевидение продвигается "единственно возможная точка зрения на события, причем обеспечивая дозированную информацию и не всегда оперативно", поэтому за деталями население обращается к интернету, комментирует динамику директор по исследованиям и стратегии OMD OM Group Ирина Едемская.

Напомним, в Раде предлагают запретить российскую музыку на радио и телевидении.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.