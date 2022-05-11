Представитель президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Джон Керри заявил, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем хуже будут последствия для климата.

Об этом пишет The Guardian.

По словам политика, многие страны "срочно нуждаются" в сокращении выбросов парниковых газов, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5°C. В то же время они сталкиваются с ростом цен на ископаемые энергоносители.

"Если речь идет о длительном периоде времени войны, очевидно, что [удержаться в пределах 1,5°C] очень сложно", - сказал Керри.

Причина в том, что компании, завязанные на традиционную энергетику, начнут больше зарабатывать и повысят свои лоббистские возможности.

При этом Керри дал оптимистичный прогноз развития событий.

"Все зависит от того, что произойдет с войной, куда пойдет война и как долго она продлится. Если каким-то чудесным образом мы сможем найти способ решить некоторые фундаментальные проблемы в течение следующих шести месяцев, тогда, возможно, мы могли бы просто ускорить все вместе. Я думаю, мы сможем наверстать упущенное [в процессе преодоления климатического кризиса]", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.