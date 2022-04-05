Организация Объединенных Наций заявила о чрезвычайной ситуации в сфере климата. Она связана с существенным повышением температуры воздуха на планете.

Об этом сообщает официальный Твиттер ООН.

Соцсеть приводит слова генерального секретаря Антониу Гутерриша о том, что планета находится на пути к глобальному потеплению, так как температура воздуха на полтора градуса превышает предельный уровень, согласованный на климатическом саммите в Париже.

"Результаты будут катастрофическими. Это чрезвычайная ситуация в сфере климата", - сказано в посте.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Антарктиде на днях зафиксировали новый температурный рекорд. Средняя температура на ледовом континенте сейчас выше обычной на 35 градусов и составляет около -15.

А в начале февраля мы сообщали, что перед изменениями климата не устояла самая высокая гора в мире. Самый высокогорный в мире ледник Южное седло на Эвересте стремительно уменьшается в размерах из-за таяния льда: его площадь сократилась вдвое. Этот перевал расположен на высоте 7906 метров между Эверестом и Лхоцзе: первой и четвертой по высоте вершинами на планете.