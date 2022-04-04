В мире появился повод снова заговорить о глобальной климатической проблеме. В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд. Средняя температура на ледовом континенте сейчас выше обычной на 35 градусов и составляет около -15.

Как сообщает режиссер-документалист Жеральдин Данон, которая на днях вернулась из Антарктиды, на воде появляется все больше и больше айсбергов, которые откалываются от ледника.

В середине марта от ледника откололась глыба льда площадью 1200 квадратных километров, то есть, размером как Рим или Нью-Йорк.

"Это вызывает большое беспокойство, поскольку Антарктида является крупнейшим резервуаром пресной воды на планете. Повторяясь, инциденты вызвали бы возможную дестабилизацию ледяных шапок, в частности вблизи континента, и фактически могли бы ускорить перенос пресной воды в сторону океана и, таким образом, участвовать в повышении уровня моря", - цитирует метеорологов Francetvinfo.

Напомним, перед изменениями климата не устояла самая высокая гора в мире. Знаменитый ледник Эвереста уменьшился вдвое.