Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВСУ.

Об этом сегодня заявил представитель президента Иржи Овчачек в Twitter

"Президент Республики Чехия Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в ряды Вооруженных Сил Украины 103 граждан на основании их заявлений, поданных в соответствии с Законом № 585/2004 Сб., о воинской службе и ее закреплении. Решение подлежит контрассигнации премьер-министра", - говорится в сообщении.

Тем временем вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью французскому телеканалу BFMTV рассказала о том, что из военных, находящихся на Азовстали половина - тяжело ранены. Они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.