Из военных, находящихся на Азовстали половина - тяжело ранены. Они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Об этом рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью французскому телеканалу BFMTV.

По ее словам, на территории комбината может находиться еще около тысячи бойцов.

Там постоянно продолжаются жестокие бои, противник не прекращает попыток штурмовать Азовсталь, наносит многочисленные авиаудары.

Также была попытка наземной спецоперации - враг пытается уничтожить гарнизон.

"Нужна новая спецоперация, которая поможет эвакуировать раненых военных из Азовстали. Миссия МК Красного Креста и ООН готова присоединиться к процессу организации эвакуации. И я буду просить все международное сообщество присоединиться к нему!", - заявила Верещук.

Напомним, в "Азове" заявили, что деблокировать "Азовсталь" в Мариуполе военным путем возможно.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.