Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск глобальной инициативы United24, первой составляющей которой стала онлайн-платформа для сбора средств в поддержку Украины.

Вскоре к ней присоединятся другие проекты и программы. По словам Зеленского, сделать донейт можно в один клик из любой страны мира.

Он призвал присоединиться к United24 и рассказать об этой инициативе друзьям, чтобы "остановить войну, которую развязала Россия, восстановить всё, что Россия разрушила".

Деньги будут направляться сразу на спецсчета НБУ, их планируют тратить на три направления: оборона и разминирование; гуманитарная и медицинская помощь; восстановление Украины.

Напомним, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.