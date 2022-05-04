Наряду с Китаем и Индией ещё одна крупная страна мира, которая с начала войны в Украине заняла лояльную позицию в отношении России, - это Бразилия.

Ее нынешний президент Жаир Болсонару заявил, что вводить санкции против РФ не намерен, а бывший президент Лула да Силва дал очень неоднозначное интервью, в котором раскритиковал Владимира Зеленского.

Интервью вышло на страницах американского журнала Time.

"Он (Зеленский - Ред.) хотел войны. Если бы он не хотел войны, он бы договорился. Но я критиковал и Путина, когда был в Мехико, говорил, что вторгаться было неправильно. Но я не думаю, что кто-то пытается помочь установить мир. Люди разжигают ненависть к Путину. Это не решит дела!" - сказал Лула.

По его мнению, Запад подбадривает Зеленского, а в результате тот "думает, что он вишенка на торте".

"У нас должен быть серьезный разговор: "Хорошо, ты был хорошим комиком. Но давай не будем вести войну за то, чтобы ты появлялся на телевидении", - сказал Лула.

Также он раскритиковал Зеленского за то, что тот продолжал обсуждать вступление в НАТО на фоне эскалации напряженности между Украиной и РФ. А еще назвал поведение украинского президента странным.

"...Я не знаю президента Украины. Теперь его поведение немного странное, потому что кажется, что он часть шоу. То есть он появляется по телевидению утром, днем, ночью, он появляется в английском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, как будто ведет предвыборную кампанию. Ему нужно было больше заботиться о столе переговоров. Иногда я смотрю на президента Украины по телевизору, как будто он красуется, получая бурные аплодисменты от всех парламентов, понимаете? Этот парень такой же ответственный, как и Путин", - заявил Лула.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай раскритиковал западные санкции в отношении России.

Также мы писали, что пока Европа хочет ввести эмбарго на российскую нефть, Индия рассчитывает покупать ее по цене на треть ниже рыночной.