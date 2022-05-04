Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что не смог предотвратить войну. Кроме того, он считает, что последний несет такую же ответственность за то, что происходит в нашей стране, как и Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью американскому журналу Time, опубликованном в среду, 4 мая.

"Он (Зеленский - Ред.) хотел войны. Если бы он (не - Ред.) хотел войны, он бы еще договорился. Я критиковал Путина, когда был в Мехико, говорил, что вторгаться (в Украину - Ред.) было неправильно", - сказал Лула.

Также он раскритиковал Зеленского за то, что тот не затягивал обсуждение вступления в НАТО на фоне эскалации напряженности между Украиной и РФ. Вместе с тем, Лула считает поведение президента Украины "странным" из-за того, что тот часто записывает видеообращения.

"...Я не знаю президента Украины. Теперь его поведение немного странное, потому что кажется, что он часть шоу. То есть он появляется по телевидению утром, днем, ночью, он появляется в английском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте как будто ведет предвыборную кампанию. Ему нужно было больше заботиться о столе переговоров.

Иногда я смотрю на президента Украины по телевизору, как будто он празднует, получая бурные аплодисменты от всех парламентов, понимаете? Этот парень (Зеленский - Ред.) такой же ответственный, как и Путин", - заявил Лула.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

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