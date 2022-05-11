Договоренностей об эвакуации украинских военных с "Азовстали" нет, но переговоры продолжаются.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Фейсбуке.

По ее словам, российская сторона не соглашается на процедуру "экстракшн" (extraction – вывод военных из вражеской среды в безопасное место с участием третьей нейтральной стороны). В свою очередь, украинские военные добровольно сдаваться в плен не собираются.

Как написала Верещук, украинская сторона предложила вариант, при котором тяжелораненых можно вывезти по гуманитарному коридору. В то же время Украина отдает пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.

Ранее "Страна" сообщала", что при обороне мариупольского завода "Азовсталь" 8 мая погиб чемпион Киева по боксу Артем Моша.

Между тем в Минобороны считают, что "Азовсталь" пока невозможно деблокировать военным путем.

"Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду города военным путем, то руководство страны ее использовало бы. ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы эту ситуацию поправить", - заявила замминистра обороны Анна Маляр во время брифинга.