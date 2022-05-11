"Глава ДНР" Денис Пушилин утверждает, что гражданских на "Азовстали" уже не осталось.

"Значит руки у нас развязаны", - заявил Пушилин, давая понять, что штурм завода продолжится и будет усилен.

По данным полка Азов, на территорию Азовстали за последний день было совершено 38 авианалетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать артиллерия, танки и прочее

Накануне губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил, что в убежищах завода остается еще более 100 мирных граждан.

Вчера, 10 мая, об этом же сказал и заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.