Ситуация вокруг мариупольского комбината "Азовсталь" вышла из-под контроля.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Моей жене и мне лично вторые сутки идут угрозы от лиц, представляющихся женами и родственниками бойцов "Азова". Говорят, что нам грозит казнь, меня, жену и моих детей убьют. Обвиняют, что мы списываем "Азов", – рассказал он.

"Хочу напомнить, что на "Азовстали" находятся пограничники, КОРД, 36-я бригада морской пехоты и территориальная оборона Мариуполя. И их родственники почему-то ничего не пишут", – добавил Арестович.

Он сказал, что у него нет вопросов к звонящим ему "обезумевшим от горя" родственникам бойцов.

"У меня есть вопросы к тем, кто им это советует делать. Подумайте, к чему это приведёт", - сказал Арестович.

Обвинения в адрес Офиса президента в том, что он не занимается спасением бойцов с "Азовстали", он назвал "грязной политической игрой".

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.