В Мариуполе запустили подачу воды. Назначенный РФ "мэр" города Константин Иващенко заявил, что она подается из Старокрымского водохранилища.

"Сейчас испытываем сети, ведущие к домам, смотрим и выявляем, где есть порывы", - сказал Иващенко.

Информацию о частичном возобновлении водоснабжения подтверждает и советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, вода появилась в Новоселовке и микрорайоне Восточный, но сразу образовалось много порывов, поэтому уменьшили напор.

"Ожидаемо, что город сразу превратился в Город-Фонтан из хлорки. Фонтаны по местам порыва до 5 метров в длину и их множество. Фонтаны - только начало, дальше очередь за канализационными озерами и реками. С одной стороны радуешься, что у мариупольцев хоть как-то появляется вода. С другой стороны понимаешь обратную опасность. Такова современная обыденность города", - написал Андрющенко.

"Глава ДНР" Денис Пушилин сегодня заявил, что с учетом разрушений вода не появится сразу во всем городе.

"Наверное, коммуникации будут заново тянуться. Но по городу ситуация исправится в плане того дефицита с водой, который есть на данный момент", - сказал он.

Ранее стало известно, что в Мариуполе оккупанты начали печатать газеты. Первый номер вышел с георгиевской лентой и Пушилиным.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.