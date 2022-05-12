В Луганской области практически не осталось ни одного целого объекта инфраструктуры. Область осталась без воды, света и газа.

Об этом заявил губернатор Сергей Гайдай.

"Уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось – россияне уничтожают все на своем пути. Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля. Некоторые линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы в районах поврежденных участков", - говорит Гайдай.

По всей подконтрольной территории региона пропало централизованное водоснабжение и свет. Работают лишь отдельные генераторы.

Также напомним, Россия оставила Луганскую и Донецкую область без газа.

А сейчас Россия пытается отрезать Луганскую область от Украины, захватив трассу Лисичанск-Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.