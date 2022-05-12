Утром в четверг, 12 мая, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что противник ввел новую батальонную тактическую группу на Славянское направление с целью наступления на Барвенково и сам Славянск. Туда же переместили около 300 единиц военной техники.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По информации ВСУ, на Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и дальнейшего наступления. По направлению на Северск противник ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.

Генштаб также сообщает, что противник наступает на Северодонецк со стороны Кудряшовки и "имеет частичный успех".

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска и Камышевахи.

Под Авдеевкой противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовки и Новокалиново. На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка.

По данным Генштаба, в районе Новой Каховки противник тренирует подразделения для наведения понтонных переправ.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях 11 мая.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.