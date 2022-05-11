Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о вторжении РФ по состоянию на 18:00 11 мая. По данным ведомства, противник дезорганизован и деморализован, а воюющим в Украине служащим заявили о невозможности ротации до конца "спецоперации".

Сводка опубликована в Фейсбуке Генштаба.

Как и в предыдущие дни, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжается инженерное оборудование оборонных позиций вдоль государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В Брестской и Гродненской областях проводятся сборы военнообязанных запаса. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.

На Северском направлении враг продолжает усиленно охранять участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения перегруппировки наших войск и опрокидывания их на другие направления подразделения РФ проводят демонстративные действия. В приграничных с Украиной областях враг наращивает систему противовоздушной обороны.

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений ВСУ освобожден поселок Питомник в Харьковской области.

На Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления. Подразделения противника продолжали пополнять запасы материально-технических средств с целью наращивания наступательных возможностей.

На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области для предотвращения передачи информации о перемещении своих войск оккупанты подавляют сотовую связь. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на подконтрольную Украине территорию российскими оккупантами запрещен.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на получении полного контроля над Рубежным и наступлении на Лиман. Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к наступлению на Курахово и Новопавловку.

Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

На Бахмутском направлении с целью подготовки наступления противник продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах Светлодарска и Троицкого. Враг провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковка, успеха не имел.

В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии и минометов. Проводит инженерное оборудование передовых позиций.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и ведение разведки. Россияне наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.

Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ на территории Украины сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения "специальной операции".

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.