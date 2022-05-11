Все еще реальной остается угроза проведения Россией морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. В акватории Черного, Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, осуществляющие поддержку его наземных группировок войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине на территории нашего государства", - заявил Громов.

По его словам, в последнее время наблюдается увеличение ударов по объектам железной дороги. Враг пытается сорвать наращивание состава ВСУ и логистику наших группировок, действующих на востоке Украины.

Он также заявил, что противник не прекращает наносить авиационные и ракетные удары морского и воздушного базирования, в том числе с применением самолетов дальней авиации, по военным объектам и объектам критической инфраструктуры, промышленности, транспортным сетям.

Напомним, на днях ВСУ опубликовали кадры ударов по российскому десантному катеру около Змеиного.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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