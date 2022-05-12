Американский Институт изучения войны в ночь с 11 на 12 мая опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что 11 мая российские войска не добились каких-либо значительных успехов в Украине, а украинские войска продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова.

Об этом говорится в сообщении Института в Facebook.

По информации Института, российские силы обстреляли украинские позиции в районе Изюма, но 11 мая подтвержденного наступления не произошло. Войска РФ продолжили наземные наступления в западном направлении в Донецкой и Луганской областях.

В Мариуполе 11 мая российские силы продолжали наносить наземные удары по украинским позициям на меткомбинате "Азовсталь" при поддержке авиационных и артиллерийских ударов.

В Харьковской области 11 мая российские войска перешли к обороне, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение на север к границе РФ в результате продолжающегося украинского контрнаступления.

На юге российские силы продолжали обстреливать украинские позиции, но 11 мая подтвержденного наступления не было.