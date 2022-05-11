Россияне заблокировали газоснабжение в Луганскую и Донецкую область.

Об этом заявил гендиректор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook

"На оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны МГ "Шебелинка - Новопсков", по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей. Фактически Украину лишили возможности поставлять газ потребителям в Донецкой и Луганской областях", - сообщил он.

Тем временем, представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход, что "существенно снижает надежность ее газоснабжения".

Скриншот: Facebook/Sergiy Makogon

Напомним, накануне "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Вместе с тем, в "Газпроме", комментируя решение украинской стороны, заявили, что не видят проблемы в продолжении транзита через захваченные станции.

Также сообщалось, что цены на газ в Европе подскочили до $1100 за тысячу кубов из-за частичной остановки транзита через Украину.