Частичная остановка транзита российского газа через украинскую ГТС привела к резкому скачку спотовых цен на газ в Европе.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

Сразу после объявления оператором ГТС Украины о прекращении транзита через Луганскую область, спотовая цена в ЕС подскочила на 12,4% - с 980 до 1100 долларов за тысячу кубометров.

Украина еще вчера объявила о прекращении транзита через пункт "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков".

Это произошло после того, как "Сохрановка" и "Новопсков" оказались захвачены противником. В ГТС заявили об угрозе транзиту и отозвали своих специалистов.

В "Газпроме", комментируя решение украинской стороны, заявили, что не видят проблемы в продолжении транзита через захваченные станции.

КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 миллиона кубометров в сутки) из России в Европу.

Украина предложила перевести транзит через точку "Суджа" в Сумской области, но в России уже заявили, что это "технически невозможно".

Вчера мы также сообщали, что оккупанты перебили магистральный газопровод в Северодонецке.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

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