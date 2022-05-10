Город Северодонецк в Луганской области, который постоянно находится под обстрелами российских оккупантов, остался без газа - магистральный газопровод перебили обстрелом.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.

"Сегодня днем российская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку. Единственное, что оставалось в городе из коммуникаций работающим – это газоснабжение. Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду. В настоящее время магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Для предотвращения более серьезной аварии ГРС перекрыты. Газа в городе нет", - написал он.

Ранее мы писали, что два дня назад Лисичанск и Северодонецк в Луганской области остались полностью без электричества. В результате обстрела повреждены ЛЭП. Как только ситуация будет разрешена, аварийные бригады отправятся на обследование.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.