В Северодонецке "Азот" – это фактически "Азовсталь" в Мариуполе

Об этом сообщил Роман Власенко, глава Северодонецкой районной администрации в эфире "Радио НВ".

"Очень крупное предприятие, градообразующее. В "Азоте" находятся несколько защитных сооружений, а в них – люди, несколько сотен мирных жителей. Это атака под предлогом, что якобы там есть украинские военные. Я думаю, что люди там находятся примерно весь апрель и начало мая", - говорит Власенко.

"Северодонецк для них – это изюминка на торте, временный областной центр. Без его взятия об успехах на Луганщине оккупантам говорить не придется, поэтому Северодонецк – их основная цель. Слева его прикрывает Рубежное, которое уже фактически стерто с лица земли. С другой стороны – Попасная, Горск, Золотое. Большая часть Попасной захвачена оккупантами. Это будет серьезный плацдарм для их выхода на административную границу области, для выхода на Северодонецк и для выхода на Бахмут. Еще они с Кременной пытаются форсировать реку Северский Донец, чтобы зайти в тыл нашим вооруженным силам. Поэтому в районе Лисичанска и городов-сателлитов Приволья и Новодружеска тоже идут серьезные обстрелы, бои. На сегодняшний момент Северодонецк и Лисичанск стоят", - сказал он.

Ранее мы писали, что в Северодонецке продолжаются обстрелы промзоны завода "Азот". Это химическое предприятие по производству минеральных азотных удобрений, на котором хранится большое количество аммиака. В целом в Северодонецке обстреливаются жилые кварталы, зафиксировано много разрушений в жилом фонде и повреждена больница в старой части города.

Напомним, война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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