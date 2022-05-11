В Германии подтвердили, что Украина прекратила транзит газа через Луганскую область в Европу. Однако до сих пор в Германии не видят серьезных последствий для себя из-за этого, сообщает Tagesschau. Таким образом весь объем газа, который шел из России в Европу по разным каналам, сократился на четверть.

Поток газа в Луганской области остановлен, но в настоящее время угрозы возникновения нехватки Германии нет, сообщило Федеральное министерство экономики.

"Надежность поставок в Германию в настоящее время по-прежнему гарантирована", - заявила пресс-секретарь министерства.

В ассоциации "Zukunft Gas" подчеркнули, что сначала нужно дождаться реальных потоков газа в Германию, которые все-таки дойдут по трубам после перебоев. Чтобы это оценить, нужно подождать 2-3 дня.

По славам пресс-секретаря энергетического надзорного органа E-Control, пока не наблюдается никаких сбоев с транзитом газа в Австрию и Молдову из Германии.

В то же время "Газпром" убрал из ежедневного сообщения о поставках газа через Украину формулировку о штатной подаче. Прокачка газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" сегодня на нуле, днем ранее она составляла 24 млн кубометров. Прокачка газа в Европу через другие каналы дает в сумме чуть больше 70 млн кубометров, что на четверть меньше от объемов прошлых дней.

Напомним, накануне "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Вместе с тем, в "Газпроме", комментируя решение украинской стороны, заявили, что не видят проблемы в продолжении транзита через захваченные станции.

Также сообщалось, что цены на газ в Европе подскочили до $1100 за тысячу кубов из-за частичной остановки транзита через Украину.