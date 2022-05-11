Российская компания "Газпром", сегодня, 11 мая, подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 72 млн кубических метров. Это на 25% меньше показателя объемов предыдущих суток. Накануне объем заявок составлял 95,8 млн куб. м.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, пишут российские СМИ.

Напомним, накануне "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.

Вместе с тем, в "Газпроме", комментируя решение украинской стороны, заявили, что не видят проблемы в продолжении транзита через захваченные станции.

Также сообщалось, что цены на газ в Европе подскочили до $1100 за тысячу кубов из-за частичной остановки транзита через Украину.

Кроме того, мы писали, что ранее "Газпром" сообщал о штатном транзите газа через территорию Украины.