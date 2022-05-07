Российский "Газпром" подаёт газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей - 92,4 млн кубов на субботу, 7 мая.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 92,4 млн куб. м на 7 мая", — указывается в сообщении.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у стран Европейского Союза в настоящее время нет каких-либо планов по отказу от российского газа. По словам главы Евросовета, "если нефть заместить возможно, то с газом все по-другому".

В то же время Еврокомиссия призвала страны ЕС готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России. Также проект Евросоюза направлен на подготовку блока к импорту как минимум 10 млн тонн водорода для замены газа к 2030 году.

Также сообщалось, что в ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть из-за Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии. После двух дней переговоров Еврокомиссия предложила отложить введение нефтяного эмбарго на 3 месяца.