В Минобороны РФ заявили, что российские войска и силы "ЛНР" после установления контроля над Попасной вышли на административную границу Луганской области. Однако губернатор Сергей Гайдай опровергает это.

"Подразделения (…), завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу "Луганской Народной Республики", - сказал сегодня официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, по данным российских СМИ.

В свою очередь, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опровергнул данную информацию. Он назвал заявление Минобороны РФ "фантазиями" российского руководства.

"Наши войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции. Оборона крепкая. Прорывов нет", - написал он в Телеграм-канале.

Напомним, ранее ВСУ отступили от Попасной на заранее подготовленные крепкие позиции.

Позже Арестович подтвердил захват Попасной.

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