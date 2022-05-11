Российские войска активизировались в Луганской области. Сейчас они пытаются прорваться в Северодонецк, захватить Рубежное и отрезать регион от "большой земли", взяв под контроль трассу Лисичанск-Бахмут.

Об этом заявил губернатор области Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, обстрелы региона сверхмощные, а эвакуация на данный момент невозможна.

Гуманитарная ситуация в области и так на грани, а россияне еще и скачали газ на распределительной станции в Новопскове.

"Перекрыли краны. Через пару дней весь регион останется без газа", – сказал губернатор.

Ранее в Минобороны РФ даже заявили о выходе войск на границу Луганской области. Но Гайдай опроверг.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.