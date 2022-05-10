В своем наступлении на Донбасс и юг Украины Россия отстает от графика примерно "на две недели, а то и больше".

Такое мнение высказал высокопоставленный представитель Минобороны США на условиях анонимности, сообщает Guardian.

По его словам, США считают, что РФ пока не достигла ни одной из своих стратегических целей на Донбассе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полностью наступление России на Донбассе еще не развернулось. Пока страна-агрессор использует ограниченное число наличных войск. По его словам, в ближайшие недели Украине следует быть готовой к крупному российскому наступлению, росту интенсивности боевых действий и новым разрушениям объектов критической инфраструктуры.

Напомним, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.