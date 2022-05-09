Российский президент Владимир Путин, который ранее выступил на параде по случаю 9 мая, в очередной раз сказал, что "спецоперация" на Донбассе выполняется, и выразил уверенность, что "нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты".

Об этом пишет РИА "Новости".

Кроме того, он заявил, Москве "не дали решить ситуацию на Донбассе мирным путем".

"Если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирными средствами, мы бы его использовали - но нам его не дали", - сказал Путин.

Напомним, вчера Путин выпустил свое поздравление по случаю годовщины Победы во Второй мировой войне. В нем он поздравил народ Украины, пожелав ему "мирного и справедливого будущего".

Также мы писали, что ранее президент РФ повторил тезисы, что Россия не собирается оккупировать Украину. И что "спецоперация" идёт по плану".

Вместе с тем, мы писали, Путин считает, что киевские власти должны отдать военным на "Азовстали" приказ сложить оружие.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 74-го дня войны.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.